رسميا.. السلطان يعتزل بعد اتهام الأهلي

قدم الحكم عبد الرحمن السلطان خطاب اعتزال رسميًا إلى لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، منهيًا مسيرة امتدت نحو 18 عامًا، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وكان السلطان «39 عامًا» قد تصدر المشهد، الموسم الماضي، بعد اتهامه من الأهلي أثناء وجوده حكمًا رابعًا في مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام الفيحاء، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، التي انتهت بنتيجة 1ـ1، بأنه قال للاعبيه: «ركزوا على البطولة الآسيوية»، إلا أن لجنة الحكام الرئيسة لم تعثر على أي دليل يدين السلطان، بعد الرجوع إلى التسجيلات الصوتية للمباراة.

وتدرج السلطان خلال مسيرته عبر مختلف درجات التحكيم، قبل أن ينال الشارة الدولية عام 2017.

ولم تقتصر مسيرة السلطان على الجانب التحكيمي الميداني، إذ حصل على درجة الماجستير في إدارة أعمال كرة القدم والإدارة الرياضية.

ووفقًا للمصادر ذاتها من المنتظر أن يبدأ السلطان مرحلة جديدة في العمل الإداري أو الفني أو الأكاديمي في مجال كرة القدم.