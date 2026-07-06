الربّاع العجيان يحطم رقم 114 كجم

حقق الربّاع السعودي محمد العجيان إنجازًا تاريخيًا جديدًا لرياضة رفع الأثقال السعودية، بعد تسجيله رقمًا قياسيًا عالميًا للشباب في منافسات الخطف لوزن «56» كجم، عندما نجح في رفع «114» كجم، خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب تحت 17 عامًا، الجارية حاليًا في مدينة كالي الكولومبية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» جاء هذا الإنجاز مؤكدًا التطور الذي تشهده السعودية على الصعيد الرياضي، حتى باتت تحتل مكانة متقدمة دوليًا، ولا سيما في رياضة رفع الأثقال، وذلك بعد أن نجح العجيان في تحطيم الرقم العالمي السابق، مسجلًا اسمه في سجلات الاتحاد الدولي بصفته صاحب الرقم القياسي الجديد في هذه الفئة العمرية والوزنية.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة عمل فني وإعداد متواصل حظي به لاعبو المنتخب السعودي، ضمن برامج التطوير التي ينفذها الاتحاد السعودي لرفع الأثقال؛ بهدف إعداد جيل قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات في المحافل القارية والعالمية.

ويواصل المنتخب السعودي مشاركته في منافسات البطولة، التي تستضيفها مدينة كالي الكولومبية خلال الفترة من 5 إلى 11 يوليو الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز الرباعين الشباب من مختلف دول العالم، وسط تطلعات لمواصلة تحقيق النتائج المشرفة ورفع راية الوطن على منصات