رسميّا.. ميامي يضم أنتيتوكونمبو

أعلن نادي ميامي هيت رسميًا انضمام اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، الحائز على جائزة أفضل لاعب مرتين في دوري كرة السلة الأميركي «أن بي ايه»، إلى صفوفه قادمًا من ميلووكي باكس في صفقة تبادل ضخمة افتتحت فترة الانتقالات، الإثنين.

وبعد أسبوعين من نشر العديد من وسائل الإعلام المحلية خبر الصفقة، تم الافتتاح الرسمي لفترة الانتقالات الحرة، ما أتاح لهيت فرصة الإعلان عن انضمام اليوناني صاحب الـ 31 عامًا مقابل عدد من اللاعبين وحقوق اختيار اللاعبين في الدرافت.

وأشاد باكس، بطل عام 2021 مع يانيس الذي اختاره في درافت 2013، به ووصفه بأنه «أعظم لاعب في تاريخ الفريق»، وأن علاقتهما «تجاوزت حدود كرة السلة»، حيث أصبح «قلب وروح مدينة ويسكونسين».

وأدى هذا الانتقال «الضخم»، كما تحب رابطة الدوري، إلى إطلاق فترة انتقالات مزدحمة للغاية، شهدت انتقال العديد من النجوم بين الأندية، مثل جايلن براون من بوسطن سلتيكس إلى فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، وكواهي لينارد من لوس أنجليس كليبرز إلى تورنتو رابتورز، وجا مورانت من ممفيس جريزليز إلى بورتلاند، في انتظار وجهة المخضرم ليبرون جيمس صاحب الـ41 عاما الذي يغادر لوس أنجليس ليكرز.