ويمبلدون.. ياسمين تنهي مغامرة ألكسندرا

أنهت الإيطالية ياسمين باوليني المصنفة 13 عالميًا في كرة المضرب مشوار الفلبينية ألكسندرا إيالا التاريخي في بطولة ويمبلدون ​من الدور الرابع، بعدما تغلبت عليها 6-4 و4-6 و6-3 الإثنين على الملعب الرئيسي وسط أجواء شديدة الحرارة.

وأصبحت ألكسندرا ، صاحبة الـ 21 عامًا، أول لاعبة فلبينية تبلغ هذا الدور المتقدم في إحدى البطولات الأربع الكبرى، وقدمت أداء قويًا وفرضت اختبارًا صعبًا على وصيفة ويمبلدون 2024 في مباراة حافلة بالإثارة والندية.

واستهلت ياسمين، المصنفة الثالثة عشرة، المباراة بقوة على الرغم من الشكوك التي أحاطت بمشاركتها بسبب إصابة في القدم، فاندفعت إلى التقدم 4-1 قبل أن تبدأ إيالا في استعادة توازنها تدريجيًا.

ومع دخول المباراة إلى المجموعة الفاصلة، ظل التنافس متكافئًا حتى لحظاته الأخيرة، قبل أن تنجح ياسمين في كسر إرسال منافستها لتتقدم 5-3، ثم تحسم المواجهة في الشوط التالي عندما أرسلت إيالا كرة خارج الملعب.

وحجزت باوليني مكانها في دور الثمانية للمرة الثانية.