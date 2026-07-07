ردا على قرار بالوجون.. إنفانتينو: لجنة الانضباط تعمل باستقلالية

دافع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن إجراءات الانضباط المعتمدة في الهيئة الحاكمة للعبة، بعدما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار تعليق عقوبة الإيقاف المفروضة على فولارين بالوجون لاعب المنتخب الأمريكي، مع اتساع دائرة الانتقادات داخل الأوساط الرياضية والسياسية.

وكان بالوجون قد طُرد خلال فوز المنتخب الأمريكي على البوسنة بعد تدخل عنيف، وهي عقوبة تستوجب عادة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة.

وقال إنفانتينو إن لجان الانضباط التابعة للاتحاد تعمل باستقلالية تامة، مؤكدًا أنه أبلغ ترامب بأن قضية بالوجون تخضع للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وجاء ذلك على الرغم من وصف الرئيس الأمريكي قرار إعادة اللاعب إلى قائمة الفريق أمام بلجيكا في دور الـ 16، بأنه «رائع»، بعدما دعا شخصيًا الاتحاد الدولي إلى إعادة النظر في القضية، وهو ما اعتبر على نطاق واسع بخلط السياسة بالرياضة.

وأصبحت القضية أكبر جدل تشهده البطولة حتى الآن، إذ أثارت انتقادات واسعة من الاتحاد الأوروبي «يويفا»، الذي قال إن «فيفا» «تجاوز خطًا أحمر»، فيما رأى منتقدون أن القرار أضعف الثقة في نظامه الانضباطي.

كما أنها ليست هذه هي المرة الأولى هذا العام التي يتهم فيها «فيفا» بخلط السياسية بالرياضة، حيث حضر إنفانتينو اجتماع «مجلس السلام» الذي عقده ترامب في فبراير، وواجه بعد ذلك تساؤلات حول الحياد السياسي للاتحاد الدولي.

وقال ترامب، خلال حديثه في المكتب البيضاوي، إنه تواصل مع إنفانتينو طالبًا إعادة النظر في القضية. وأضاف: «لم يرتكب بالوجون أي خطأ، وهو أفضل لاعب لدينا. عندما تحرم فريقًا من أفضل لاعبيه وتقول له لن تلعب، فهذا أمر غير عادل للغاية».

وتابع: «أعتقد أنهم اتخذوا قرارًا رائعًا بحق. لقد طلبت مراجعة القضية. ولو لم يُسمح لأحد أبرز اللاعبين بالمشاركة، لترك ذلك وصمة كبيرة على البطولة. وقد نقلت لهم هذا الشعور».

وفي وقت لاحق، دافع إنفانتينو عن القرار، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه أبلغ ترامب بأن الهيئات القضائية التابعة للاتحاد تعمل باستقلالية تامة.

وقال إنفانتينو في بيان «خلال محادثتنا، أوضحت أن هناك إجراءات قانونية جارية تنظر فيها الهيئات القضائية المستقلة التابعة للفيفا، وأن القضية ستُحسم في الوقت المناسب من قبل الجهات المختصة.. هكذا يعمل نظام فيفا، وهو مبدأ سأواصل التمسك به دائمًا».