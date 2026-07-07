إسبانيا تتجاوز خيبات المونديال وتبلغ دور الثمانية

وصل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ نيله اللقب في 2010، بعدما هزم نظيره البرتغالي 1-0 مساء الإثنين في مدينة أرلينجتون الأمريكية.

وهذا هو رابع انتصارٍ للمنتخب الإسباني أمام البرتغال على صعيد بطولات اللعبة، الأوروبية والعالمية.

وظل المنتخبان مُتعادلَين من دون أهداف حتى الدقيقة 90+1، التي شهِدت اختراق ميكيل ميرينو، لاعب الوسط، منطقة جزاء «برازيل أوروبا» وإحرازه هدف المباراة الوحيد، على ملعب «آيه تي & تي» في مدينة أرلينجتون بولاية تكساس.

واحتضن الملعب، الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج، تاسع مواجهةٍ بين المنتخبين على مستوى بطولات كرة القدم.

ومقابل أربعة انتصارات، فاز البرتغاليون مرتين، وحسم التعادل ثلاث مواجهات.

ومكّن هدف ميرينو الإسبان من بلوغ ربع نهائي المونديال للمرة الأولى منذ نسخة «جنوب إفريقيا 2010» التي منحتهم لقبهم المونديالي الوحيد.

وودّع «الماتادور» نسخة 2014 في البرازيل من مرحلة المجموعات، ونسختي «روسيا 2018» و«قطر 2022» من دور الـ 16. وبعد الخروج المبكر ثلاث مرات، نجح لاعبو المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي في إعادة منتخب بلدهم إلى ربع النهائي. ولحسابه، يلتقون الجمعة الفائز من مواجهة بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية المقرّرة فجر الثلاثاء.