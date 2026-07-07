المرة الثالثة.. دور الـ 16 ينهي مونديال رونالدو

اغتال دور الـ 16 من كأس العالم لكرة القدم أحلام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المونديالية للمرة الثالثة، لكنها الثانية أمام الإسبان بالتحديد.

وودع المنتخب المكنّى بـ «برازيل أوروبا» نسخة البطولة الجارية إثر خسارته 0-1 من بطل القارة العجوز، مساء الإثنين على ملعب «آيه تي & تي» في مدينة أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية.

ووصل البرتغاليون إلى ثُمن النهائي بالفوز على كرواتيا 2-1 لحساب دور الـ 32. لكن الإسبان وضعوا، بهدفٍ لميكيل ميرينو بعد الدقيقة 90، حدًّا لمشاركة رونالدو المونديالية السادسة.

وافتتح رونالدو، نجم الكرة العالمية وقائد فريق النصر السعودي، مشاركاته بالإسهام في وصول منتخب بلده إلى نصف نهائي مونديال 2006 والحلول في المركز الرابع.

وخسِر البرتغال 0-1 من إسبانيا بالذات ضمن ثُمن نهائي نسخة 2010، فيما ودّع 2014 مبكرًا من مرحلة المجموعات، وخسِر 1-2 من أوروجواي خلال دور الـ 16 من نسخة 2018.

ووصل «برازيل أوروبا» إلى ربع نهائي 2022 وخسِر فيه 0-1 من المغرب.

ويُعدّ رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، أكثر اللاعبين خوضًا لنسخ كأس العالم، بالتساوي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع ظهور كليهما في ست نسخ.