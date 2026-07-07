باريديس: إقصاء البرازيل درس مهم

أوضح لياندرو باريديس، لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أن بطولة كأس العالم أظهرت مدى التنافسية التي أصبحت عليها اللعبة.

وتتوقع الأرجنتين مواجهة صعبة أخرى في مباراة دور الـ16 أمام مصر الثلاثاء، بعد أن اضطرت للجوء إلى الوقت الإضافي للتغلب على الرأس الأخضر 3-2، حيث حذر اللاعبون من أنه لم تعد هناك مباريات سهلة في كأس العالم.

وتأهل حامل اللقب بعد فوز صعب على المنتخب الإفريقي الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى، ويتوقع اختبارًا صعبًا آخر أمام مصر في سعيه للتأهل إلى دور الثمانية.

وأشار نجم بوكا جونيور الأرجنتيني في تصريحات صحافية الإثنين خلال الحصة التدريبية إلى عدم القدرة على التنبؤ بالنتائج الأخيرة مثل هزيمة البرازيل 2-1 أمام النرويج الأحد.

وقال: «ندرك أن جميع المنتخبات تتمتع بقدرة تنافسية عالية. يمكن لأي فريق أن يهزم أي فريق آخر.. من الواضح أن خروج البرازيل من البطولة يلفت الانتباه، بأنه لا توجد مباريات سهلة. جميع الفرق مستعدة جيدًا».

أما زميله المدافع ناويل مولينا فتوقع بدوره أن تشكل مصر تحديًا كبيرًا، مضيفًا أن المنتخب الإفريقي سيكون متحمسًا للغاية ومستعدًا جيدًا.

وقال مولينا: «في النهاية، لا أحد يمنحك أي شيء. كل منافس يدرسك، والجميع يبذلون قصارى جهدهم من أجل منتخبهم».

وأضاف: «من جانبنا، وكما هو الحال دائمًا، سنحاول أن نكون الأبطال ونمثل الأرجنتين بأفضل طريقة ممكنة».