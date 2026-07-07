حسام: ميسي ليس في حساباتنا

أكد حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أنه لا يشغل باله بما ستكون عليه الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي في مباراتهما الثلاثاء بأتلانتا لحساب ثمن نهائي كأس العالم.

وقال حسام مؤتمر صحافي الإثنين: «كان الوقت ضيقًا للغاية بين مباراتنا أمام أستراليا والأرجنتين. حاولنا تجهيز اللاعبين من خلال برامج الاستشفاء، إلى جانب دراسة المنافس بشكل جيد».

وأضاف: «نواجه منتخبًا كبيرًا بحجم الأرجنتين، ويضم أسطورة مثل ميسي، لكننا نعمل على تطبيق أفكارنا الفنية المعتادة. إذا ركزنا على لاعبي المنافس فلن نستطيع مواصلة العمل بالشكل المطلوب. كل تركيزنا منصب على إسعاد الشعب المصري، وليس على أسماء المنافسين».

وأوضح أن المنتخب خاض أول حصة تدريبية له اليوم منذ مواجهة أستراليا، بعدما تسببت عاصفة رعدية في إلغاء حصة الأحد، ليكتفي اللاعبون حينها بأداء تدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية في مقر الفريق بأتلانتا.

من جهته، قال كريم حافظ الظهير الأيسر لمنتخب مصر إن مواجهة الأرجنتين تمثل حلم أي لاعب. وأضاف للصحافيين على هامش تدريب المنتخب :«أي لاعب يتمنى ويحلم بالمشاركة في مثل هذه المواجهات الكبيرة، لأنها تمثل محطة مهمة في مسيرة أي لاعب وتبقى جزءًا من تاريخه».

وأضاف: «الجهاز الفني أغلق سريعًا ملف الاحتفال بالفوز على أستراليا، وبدأنا التركيز على مواجهة الأرجنتين حاملة اللقب. شاهدنا أكثر من مباراة لهم، وهدفنا هو الفوز والتأهل إلى دور الثمانية».

أما مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» لاعب بيراميدز، الذي كان يستعد لقضاء إجازته الصيفية قبل استدعائه المفاجئ إلى المنتخب، فقال:«ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونسعى إلى تقديم أفضل مستوى ممكن من أجل مواصلة المشوار في البطولة وتحقيق حلم الجماهير المصرية».

وعن مواجهة النجم الأرجنتيني ميسي، أعرب زيكو عن احترامه الكبير له باعتباره أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، مشددًا في الوقت نفسه على أن أنهم لا يركزون على لاعب بعينه، بل على المنتخب الأرجنتيني بأكمله.

وتأهلت مصر لدور الـ 16 في كأس العالم للمرة الأولى مرة في تاريخ مشاركتها الأربعة.