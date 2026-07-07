فيليش.. 3 مواجهات دون إسهامات تهديفية

غابت تمامًا الإسهامات التهديفية عن المشاركة المونديالية الثانية للنجم البرتغالي جواو فيليش، مهاجم منتخب بلاده الأول لكرة القدم وفريق النصر.

وودّع منتخب البرتغال كأس العالم 2026 مساء الاثنين، إثر الخسارة 0-1 أمام نظيره الإسباني في مدينة أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية، ضمن دور الـ 16.

وبدأ فيليش المباراة، على ملعب «آيه تي & تي»، باختيارٍ من المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، وخرج مستبدَلًا في الدقيقة 71 تاركًا مكانه للجناح رافاييل لياو.

وشارك فيليش أساسيًا أمام أوزبكستان وكولومبيا خلال مرحلة المجموعات، وجلس احتياطيًا حتى النهاية أمام الكونغو، في أولى جولات المجموعة الـ 11، وكرواتيا في دور الـ 32.

ووصل عدد دقائقه في مشاركته المونديالية الثانية إلى 205، دون أن يُسجّل أو يصنع هدفًا على عكس الأولى.

وأحرز النجم النصراوي هدفًا أمام غانا وصنع اثنين أمام سويسرا، عندما لعِب أربع مبارياتٍ ضمن كأس العالم «قطر 2022».

ورفعت النسخة، التي استضافتها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، عدد مباريات فيليش الدولية إلى 57، أحرز خلالها 12 هدفًا.

وضمّت قائمة منتخب البرتغال، التي ودعت أمام الإسبان، ثلاثة لاعبين آخرين من دوري روشن السعودي، مع استمرار الحضور الدولي للنجم الكبير كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وثنائي الهلال روبن نيفيش، لاعب الوسط، وجواو كانسيلو، الظهير الأيمن، الذي أعير الموسم الماضي إلى برشلونة الإسباني.

ولعِب نيفيش مباراتي كولومبيا وكرواتيا، ولم يقدم إسهاماتٍ تهديفية. ولعِب رونالدو وكانسيلو مباريات المنتخب البرتغالي الخمس، وأحرز رونالدو ثلاثة أهداف وصنع كانسيلو هدفًا.