الجيل يوقع عقد شراكة جديدة

وقّع نادي الجيل اتفاقية رعاية مع مؤسسة ركائز لتنظيم المعارض والمؤتمرات، لتكون بموجبها الداعم الذهبي للنادي خلال الموسم الرياضي 2026–2027م.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور ممثلي الطرفين، حيث مثّل نادي الجيل عمر بوعركة رئيس مجلس الإدارة ، فيما مثّل مؤسسة ركائز سمير المزهر الرئيس التنفيذي .

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق الأهداف التسويقية والإعلامية للطرفين، وتوسيع نطاق الحضور المؤسسي للعلامة التجارية لمؤسسة ركائز، إلى جانب دعم مسيرة نادي الجيل الرياضية والمجتمعية خلال الموسم المقبل.

وبموجب الاتفاقية، سيظهر شعار مؤسسة ركائز على طقم الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى حضوره على اللوحات الإعلانية في ملعب نادي الجيل، ضمن حزمة من الامتيازات التسويقية والإعلامية التي تعكس مكانة المؤسسة بصفتها الراعي الذهبي للنادي.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الجيل عمر بوعركة أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لاستراتيجية النادي في بناء شراكات نوعية مع مؤسسات وطنية رائدة، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تمثل إضافة مهمة لمسيرة النادي، وتعزز من قدرته على تحقيق مستهدفاته الرياضية والاستثمارية، متطلعًا إلى أن تحقق الشراكة قيمة مضافة للطرفين طوال الموسم.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ركائزر عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكدًا أن دعم نادي الجيل تأتي انطلاقًا من إيمان المؤسسة بأهمية دعم القطاع الرياضي، والمساهمة في صناعة تجارب رياضية ومجتمعية متميزة، متمنيًا للنادي موسمًا حافلًا بالنجاحات والإنجازات

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من المبادرات والشراكات التي يعمل نادي الجيل على إبرامها، في إطار رؤيته الرامية إلى تنويع مصادر الدعم، وتعزيز الاستدامة المالية، وبناء منظومة استثمارية تواكب طموحات النادي وجماهيره.