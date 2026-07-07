دموع الأسطورة

بدموع سخية ودع الأسطورة الحية كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم جماهير بلاده التي احتشدت في ملعب دالاس، الإثنين، بعد أن تحطمت أحلامه بإهداء بلاده أول لقب في كأس العالم على صخرة الجارة إسبانيا التي فازت بهدف دون رد في مباراة ثمن النهائي . ويدرك رونالدو، أن الفرصة قد لن تتاح له مرة أخرى في المونديال المقبل بعدما شارف على الـ 42 عامًا، لذلك كانت الحسرة كبيرة والدموع غزيرة.. رونالدو تلقى تحية من منافسيه لامين يامال ورودري في بادرة تنم عن تقديرهما لما بذله القائد البرتغالي في معركته الأخيرة (رويترز والفرنسية)