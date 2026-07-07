سبيرتسيان يجتاز الفحص قبل توقيع عقد الأهلي

اجتاز الأرميني إدوارد سبيرتسيان، لاعب الوسط الهجومي، فحصًا طبيًا خضع له مساء الإثنين في البرتغال، تمهيدًا للانضمام رسميًا إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، أُجرِي الفحص لصفقة الأهلي الجديدة داخل مستشفى دا لوز في العاصمة لشبونة.

ورجحت المصادر توقيع الدولي الأرميني، البالغ من العمر 26 عامًا، عقده مع النادي السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي لكرة القدم الأهلاوية، والدكتور مبارك المطوع، رئيس الجهاز الطبي، قد وصلا إلى البرتغال في وقتٍ سابقٍ الإثنين، من أجل إكمال خطوات انتقال اللاعب، القادم من فريق كراسنودار الروسي.

وينضم سبيرتسيان إلى بطل دوري أبطال آسيا للنخبة بوصفه مُعوِّضًا للإيفواري فرانك كيسيه، الذي انتهى عقده أخيرًا.

وكتبت «الرياضية»، مساء الإثنين، أن الأرميني سيلتحق بفريقه الجديد في معسكر النمسا الإعدادي، الذي يبدأ في 16 يوليو الجاري.

ومثّل سبيرتسيان منتخب بلاده الأول في 42 مباراة، أحرز خلالها 12 هدفًا.