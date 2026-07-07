كعبي اتحاديا حتى 2030

دعم نادي الاتحاد خطّ وسط فريقه الأول لكرة القدم باللاعب راكان كعبي، مُوقِّعًا معه، الإثنين في جدة، عقدًا لـ 4 مواسم.

وانتهى عقد كعبي مع نادي الفيحاء الصيف الجاري، ما أتاح له الانضمام إلى «النمور» في صفقة انتقال حر.

ورحّب الإسباني فرانك كابو، المدير الرياضي للاتحاد، بلاعب الوسط الجديد، متمنيًا له التوفيق مع زملائه و«تحقيق النجاحات والانتصارات التي تسهم في مواصلة المنافسة على البطولات وإسعاد جماهير الاتحاد الوفية»، حسبما أورد المركز الإعلامي للنادي.

يبلغ كعبي من العمر 23 عامًا، ولعِب 56 مباراة في دوري روشن السعودي، إحداها مع الاتفاق والبقية مع الفيحاء الذي ضمّه من «النواخذة» خلال انتقالات صيف 2023.

وخلال الموسم الماضي، خاض كعبي 25 مباراة، كُلُّها على مستوى الدوري.