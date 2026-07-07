فرحة سادسة

احتفل لاعبو المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، بعد فوزه بشق الأنفس على البرتغال على ملعب دالاس بولاية تكساس الأمريكية، بفضل هدف لاعب الوسط البديل ميكل ميرينو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، بعد ست دقائق من مشاركته، ليقود أبطال أوروبا إلى دور الثمانية، متفوقًا على زملائه الذين شعروا بالإحباط طوال المباراة أمام خط دفاع برتغالي عنيد ومتماسك. وهذه هي المرة السادسة التي يتأهل فيها «لاروخا» إلى ثمن نهائي المونديال بعد نسخ 1934 و1986 و1994 و2002، و2010 حيث رفع اللقب للمرة الأولى بجنوب إفريقيا (الفرنسية ورويتز)