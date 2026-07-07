جيسوس يقترب من تدريب البرتغال

اقترب البرتغالي جورجي جيسوس، المدرب السابق لفريقي الهلال والنصر السعوديين، من تولّي تدريب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، الذي ودَّع كأس العالم 2026 من دور الـ 16، مساء الاثنين أمام إسبانيا.

وأعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، عن نهاية رحلته مع «برازيل أوروبا» بعد الخسارة 0-1 من الإسبان، على ملعب «آيه تي & تي» في مدينة أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت صحيفة «أبولا» البرتغالية، في وقتٍ مبكرٍ الثلاثاء، أن جيسوس «71 عامًا» سيجتمع مع بيدرو بروينكا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الأسبوع المقبل، من أجل تعيينه مدربًا للمنتخب لمدة أربعة أعوام.

وحسب الصحيفة، سيقود جيسوس المنتخب حتى نهاية كأس العالم 2030، التي تستضيفها بلاده مع إسبانيا والمغرب.

وتُوِّج المدرب المخضرم بلقب دوري روشن السعودي مرتين، مع الهلال 23- 2024 والنصر 25- 2026.