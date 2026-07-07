بعد تعليق العقوبة.. بالوجون أساسيّا أمام بلجيكا
فولارين بالوجون، مهاجم المنتخب الأمريكي، خلال الإحماء قبل مواجهة بلجيكا على ملعب سياتل، الثلاثاء (رويترز)
سياتل - رويترز 2026.07.07 | 02:31 am
يبدأ فولارين بالوجون، مهاجم المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، أساسيًا في مباراة دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم، الثلاثاء، ضد بلجيكا، بعد أن علق الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» عقوبة البطاقة الحمراء التي تلقاها في المباراة السابقة للفريق، حيث رفضت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا الطعن الذي قدمته بلجيكا ضد هذا القرار.
يقود بالوجون، هداف الفريق في البطولة برصيد ثلاثة أهداف، هجوم أمريكا إلى جانب كريستيان بوليسيك.
اختار مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوتشيتينو اللاعب مات فريز ليحرس المرمى، دون أي تغييرات عن التشكيلة التي خاضت المباراة السابقة ضد البوسنة.
فيما يبدأ الثلاثي البلجيكي كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو وجيريمي دوكو المباراة على مقاعد البدلاء.