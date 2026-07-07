بعد تعليق العقوبة.. بالوجون أساسيّا أمام بلجيكا

يبدأ​ فولارين بالوجون، مهاجم المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، أساسيًا في مباراة دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم، الثلاثاء، ضد بلجيكا، ‌بعد أن ‌علق ​الاتحاد ‌الدولي للعبة «فيفا» ⁠عقوبة ​البطاقة الحمراء ⁠التي تلقاها في المباراة السابقة للفريق، حيث رفضت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا الطعن الذي قدمته ⁠بلجيكا ضد هذا ‌القرار.

يقود بالوجون، ​هداف ‌الفريق في البطولة ‌برصيد ثلاثة أهداف، هجوم أمريكا إلى جانب كريستيان بوليسيك.

اختار مدرب ‌المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوتشيتينو اللاعب مات فريز ⁠ليحرس ⁠المرمى، دون أي تغييرات عن التشكيلة التي خاضت المباراة السابقة ضد البوسنة.

فيما يبدأ الثلاثي البلجيكي كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو وجيريمي دوكو ​المباراة ​على مقاعد البدلاء.