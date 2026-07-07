رقم قياسي.. إسبانيا بشباك نظيفة 6 مباريات تواليا

أصبح المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم أول من يحافظ على نظافة شباكه في كأس العالم ست مباريات متتالية، بعد أن أنهى مباراته في دور ثمن نهائي مونديال 2026 بالفوز على البرتغال بهدف دون رد.

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة المنتخبين الإيطالي «1990» «2006-2010» وبلغ خمس مباريات متتالية، لكن تألق الحارس أوناي سيمون أمام البرتغال منح إسبانيا الإنجاز التاريخي.

وبدأ «لاروخا» مشوار الرقم القياسي من نسخة 2022 عندما تعادل سلبًا مع المغرب في دور الـ 16 قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

وواصل المنتخب سجله الدفاعي المميز في النسخة الحالية ابتداءً من مرحلة المجموعة بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر وفوزين على السعودية «4-0» والأوروجواي «1-0».

وفي دور الـ 32 فازت إسبانيا على النمسا بثلاثية نظيفة، وأخيرًا بهدف دون رد على البرتغال ليخطف بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي للمرة السادسة في مشوار مشاركاته بالبطولة.

وتميز الدفاع الإسباني بالثبات في تشكيلته خلال المباريات السابقة وبخبرة ممزوجة بعناصر شابة إذ يتكون من الظهيرين بيدرو بورو «27 عامًا» ومارك كوكوريلا «27»، ويتوسطهما إيمريك لابورت «32 عامًا» وباو كوبارسي «18 عامًا».

وباستثناء لابورت الذي شارك في نسخة 2022، ظهر المدافعون الثلاثة للمرة الأولى بكأس العالم.

وإلى جانب الإنجاز الذي حققه المنتخب الإسباني حطم حارسه أوناي سيمون الرقم القياسي للإيطالي زينجا الذي حافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات عام 1990 بمجموع 517 دقيقة لعب في نسخة 1990 وكان حينها يبلغ من العمر 36 عامًا.

وحافظ أوناي، حارس مرمى أتلتيك بلباو والبالغ 29 عامًا على عرينه في المباريات الست للمنتخب الإسباني بمجموع 609 دقيقة.