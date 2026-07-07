فاسور: مرسيدس يملك أفضلية عن فيراري

​رفض فريد فاسور رئيس فيراري، تضخيم حظوظ فريقه في المنافسة على بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، حتى في الوقت الذي يحتفل فيه الفريق بالفوز بسباقه الثاني في غضون ثلاثة أسابيع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مرسيدس يملك أفضلية طفيفة.

ولم يتوج الفريق الإيطالي بأي لقب منذ عام 2008، لكنه يتخلف الآن بفارق 78 نقطة عن مرسيدس في الترتيب العام للصانعين، بينما يحتل بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون المركز الثالث في الترتيب العام للسائقين بفارق 32 ‌نقطة عن ‌المتصدر كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس.

ويحتل شارل لوكلير، الذي ​فاز ‌بسباق ⁠جائزة ​بريطانيا الكبرى ⁠أمس الأحد بعد شهر من فوز زميله هاميلتون في إسبانيا، المركز الرابع بفارق 39 نقطة عن زميله في الفريق.

وقال فاسور عندما سُئل عن الصراع الذي يبدو أنه سينحصر بين مرسيدس وفيراري في الصدارة وتقلص الفارق، رغم غياب ثنائي فيراري عن منصة التتويج في النمسا بين الفوزين «الصراع على البطولة هو وصف من كلماتكم أنتم».

وأضاف «بعد سباق برشلونة، تلقيت تعليقًا يفيد ⁠بأن فيراري عاد إلى أجواء البطولة، وقلت لا، وفي ‌الأسبوع التالي أخبرتموني أن فيراري ليس في ‌الحسبان تمامًا، وقلت لا أيضًا».

وتابع «سأتبع الأسلوب ​نفسه تمامًا مع الجميع في ‌المقر الرئيسي، حتى لو لم أكن في المكتب غدًا، لأقول لهم «يا ‌رفاق، لقد قدمنا عطلة نهاية أسبوع جيدة. الآن دعونا نركز على سباق سبا. هذا لا يعني أننا أصبحنا الأبطال، ولسنا خارج الحسابات. نحن نتحسن خطوة بخطوة، ولكن هذا هو واقع الحال».

ويأتي سباق جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان ‌في المحطة التالية، حيث سبق للوكلير الفوز هناك في عام 2019 -في حقبة مختلفة قبل المحركات الحالية- كما تذوق ⁠هاميلتون طعم ⁠الانتصار في زيارات سابقة مع مرسيدس ومكلارين.

ويرى فاسور أن مرسيدس، الفائز بسبعة سباقات من أصل تسعة وانطلق من الصدارة فيها جميعًا، لا يزال يمتلك أفضلية طفيفة من حيث الأداء، حتى وإن بدا فيراري قويًا في الانطلاقة وفي سرعة السباق.