دي لا فوينتي: بدلاء إسبانيا أساسيون في أي منتخب آخر

انهال الإسباني لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، بالمديح على لاعبه البديل ميكل ميرينو الذي سجل هدف الفوز على البرتغال 1ـ0، مساء الإثنين، ضمن ثُمن نهائي كأس العالم بعد ست دقائق من دخوله.

وخلال مؤتمرٍ صحافي بعد التأهل إلى دور الثمانية، صرَّح دي لا فوينتي: «ميرينو لا يخيّب أبدًا».

وأكمل: «إنه قيمةٌ مضمونةٌ. لقد منحنا كأس أوروبا، وفي اللحظات الحاسمة يكون حاضرًا دائمًا. إنه من الأفضل في العالم بمركزه»، وذكر أن بعض بدلاء فريقه سيكونون أساسيين في أي منتخبٍ آخر.

وجدَّد دي لا فوينتي حديثه عن أن المواجهة مع البرتغال كانت «نهائيًّا مبكِّرًا»، وعلَّق على مجرياتها بالقول: «كما هو متوقَّعٌ، عانينا حتى النهاية. قدَّمنا مباراةً متكاملةً للغاية».

ورأى أن جناحه الشاب لامين يامال خاض واحدةً من أهم مباريات حياته، موضحًا: "بعيدًا عن التألُّق، هي من المباريات التي ستفيده كثيرًا في مواصلة التطور».

وأضاف: «إصابة نونو منديش قد تكون بسبب شدة الدفاع ضد لامين. اليوم عانى من أجل الفريق، وخلق كثيرًا من الخطورة».

وبلغت إسبانيا أول ربع نهائي منذ إحرازها لقب مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، محقِّقةً رقمًا قياسيًّا في سلسلةٍ من ست مبارياتٍ متتاليةٍ دون أن تهتزَّ شباكها في الحدث العالمي.

وعلَّق المدرب على الأمر قائلًا: «هذا الرقم ثمرة عمل المجموعة. نمتلك صلابةً دفاعيةً كبيرةً بفضل التضامن والتضحية وروح الفريق، وهذا ما يجعلنا أقوياء دفاعيًّا».