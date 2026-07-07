سكالوني: المستويات تقاربت.. وشخصيتنا سبب استمرارنا

أوضح ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أن النسخة الجارية من كأس العالم تشهد تقاربًا في المستوى بشكلٍ كبيرٍ، فيما تواجه القوى التقليدية الكبرى صعوبةً في فرض هيمنتها.

وتخوض الأرجنتين، حاملة اللقب، مباراة دور الـ 16 أمام مصر، الثلاثاء، بعد أن تغلَّبت على الرأس الأخضر، التي تشارك للمرة الأولى، بشقِّ الأنفس 3ـ2 في مباراةٍ استمرَّت أربعة أشواطٍ.

وكانت فرنسا، وصيفة الأرجنتين في مونديال 2022، احتاجت إلى ركلة جزاءٍ للتغلُّب على الباراجواي في دور 16، بينما فازت إسبانيا على البرتغال بفضل هدفٍ قاتلٍ في الوقت المحتسب بدل الضائع، في حين ودَّعت البرازيل وألمانيا البطولة بالفعل.

وقال سكالوني في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين: «أعتقد أن كأس العالم هذه صعبةٌ للغاية على الجميع. يبدو أنه لا يوجد مرشَّحٌ واضحٌ للفوز كما كنا نرى قبل كأس العالم. أيضًا الظروف مختلفةٌ تمامًا عما رأيناه في النسخ السابقة».

وأضاف: «أدرك أن معظم اللاعبين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات، وهذا يُمثِّل عبئًا هائلًا على أقدامهم. لعل هذا هو السبب في أن المستوى ليس كما اعتدنا على رؤيته».

واستطرد المدرب: «بغض النظر عن وجود أربعة، أو خمسة مرشحين رئيسين، تلك المنتخبات لا تُقدِّم كرة القدم التي كنا نتوقَّعها قبل المونديال».

وعلى الرغم من انخفاض المستوى بالبطولة، في رأيه، إلا أن سكالوني يشعر بالرضا عن أداء لاعبيه حتى الآن، وقال: «مستوى الأرجنتين مقبولٌ. فزنا في المباريات الأربع، وأعتقد أن هذا سببٌ يدعو للرضا. هناك دائمًا أمورٌ يمكننا تحسينها حتى عندما نفوز».

ولفت إلى أن «كأس العالم الجارية صعبةٌ. السفر والحرارة والملاعب والعشب. أحيانًا لا تتحرك الكرة بشكلٍ جيدٍ. هناك كثيرٌ من العوامل التي تجعل من الصعب إظهار تفوقك حقًّا».

لكنْ عندما تصبح الأمور صعبةً، كما حدث مع الأرجنتين في مباراتها الأخيرة، يعتقد سكالوني أنهم سيجدون طريقةً للتغلُّب على الصعوبات حتى عندما لا يلعبون بشكلٍ جيدٍ.

وتابع: «في المباراة عندما لا تسير الأمور كما نريد، أو عندما يُصعِّب علينا المنافس المهمة، يمكننا حينها اللجوء إلى العزيمة والقوة والروح التي تجري في عروقنا، وهذا شيءٌ يتمتَّع به هذا الفريق. أنا مقتنعٌ بأننا لو لم نلجأ إلى شخصيتنا في المباراة الأخيرة، لكنا ودَّعنا البطولة».