«فيفا» يدعم حكم مباراة أمريكا والبوسنة

دافع الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإثنين، على غرار الاتحاد البرازيلي، عن «نزاهة» رافائيل كلاوس، حكم مباراة الولايات المتحدة والبوسنة ضمن دور الـ 32 لكأس العالم 2026، بعد تعرُّضه لانتقاداتٍ من دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بسبب بطاقةٍ حمراء، أشهرها في وجه المهاجم فولارين بالوجون قبل أن تُقرِّر الهيئة العالمية لاحقًا تعليقها.

وقال «فيفا» في بيانٍ الإثنين: «يعدُّ رافائيل كلاوس واحدًا من أفضل الحكام المحترفين في العالم، وعضوًا قيِّمًا ضمن طاقم تحكيم كأس العالم. على مدار مسيرته، أظهر باستمرارٍ احترافيةً ونزاهةً نموذجيتين ».

وذكر الإيطالي بيار لويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي: «كلاوس حكمٌ متمرِّسٌ، ويحظى باحترامٍ كبيرٍ. نحن نُجدِّد ثقتنا الكاملة فيه بوصفه مسؤولًا موثوقًا ».

وفي وقتٍ سابقٍ الإثنين، دافع الاتحاد البرازيلي أيضًا عن حكمه، واصفًا إياه بـ «المحترف النموذجي » على الرغم من أن ترامب وصفه بأنه «سيئ ومثيرٌ للشكوك جدًّا».

وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيانٍ لوكالة الأنباء الفرنسية، أن كلاوس، البالغ 46 عامًا، «معترفٌ به عالميًّا بوصفه أحد أفضل الحكام النشيطين مع مسيرةٍ اتَّسمت بالتميُّز الفني، والسلوك الأخلاقي، والاحترام المطلق لكرة القدم».

وكان بالوجون، مهاجم فريق موناكو الفرنسي، طُرِدَ بقرارٍ من الحكم البرازيلي خلال مباراة الدور الثاني أمام البوسنة، الأربعاء الماضي، بعد أن داس على ساق المدافع طارق محاريموفيتش.

وكانت البطاقة الحمراء ستحرم المنتخب الأمريكي من هدافه الأبرز في مواجهة بلجيكا ضمن ثمن النهائي، فجر الثلاثاء، لكن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي قرَّرت رفع الإيقاف مع وقف التنفيذ دون الكشف عن أسبابه بعد تدخُّلٍ من ترامب في قرارٍ غير مسبوقٍ، أثار جدلًا واسعًا.

وأكد الرئيس الأمريكي، الإثنين، أنه اتصل بجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، و«طلب إعادة النظر» في بطاقة بالوجون الحمراء.