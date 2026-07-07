بلجيكا تنهي الحلم الأمريكي برباعية

أحبط المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم طموح نظيره الأمريكي بإزاحته من دور الـ 16 لكأس العالم 2026 بعد أن فاز عليه 4ـ1، فجر الثلاثاء، في مدينة سياتل ضاربًا بذلك موعدًا مع إسبانيا في ربع النهائي، الجمعة، بإنجلوود في لوس أنجليس.

وسجَّل أهداف بلجيكا شارل دي كيتلار في الدقيقتين 9 و33، والبديلان هانس فاناكن «57»، وروميلو لوكاكو «90+3»، مقابل هدفٍ أمريكي، حمل توقيع مالك تيلمان «31».

ولحق المنتخب الأمريكي بجارَيه المضيفين المكسيكي والكندي إلى خارج البطولة بعد أن تلقَّى خسارته السابعة تواليًا أمام بلجيكا في جميع المسابقات منذ فوزه الأول والوحيد على نظيره الأوروبي 3ـ0 في مونديال 1930.

وانطلقت سخونة المباراة فعليًّا قبل موعدها الرسمي المحدَّد بعد أن علَّق الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة الإيقاف في حق المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون، الذي تلقَّى بطاقةً حمراء أمام البوسنة «2ـ0»، وهو قرارٌ أثار موجةً من ردود الفعل المنتقدة، لا سيما بعد أن كشف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، عن أنه طلب من جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، مراجعة القرار شخصيًّا.

وإثر تعليق إيقاف بالوجون، رفض «فيفا» استئناف بلجيكا، واصفًا إياه بأنه «غير مقبولٍ»، فيما ذكر الاتحاد البلجيكي، أنه لم يتلقَّ أي تفسيرٍ حول المسألة، وعبَّر الفرنسي رودي جارسيا، مدرب المنتخب، عن دهشته من القرار.

وافتتحت بلجيكا التسجيل قبل حلول الدقيقة العاشرة، فمن عرضيةٍ لعبها نيكولا راسكين من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، أودع دي كيتلار الكرة بيمناه في المرمى المشرَّع أمامه من داخل منطقة الياردات الست.

وأدرك الأمريكيون التعادل، عكس المجريات، من ركلةٍ حرَّةٍ مباشرةٍ، سدَّدها تيلمان، وحوَّل فاناكن مسارها، فاستقرَّت في منتصف مرمى زميله الحارس تيبو كورتوا «31». وهذا الهدف الثاني في البطولة للاعب وسط باير ليفركوزن الألماني، والثاني له تواليًا بعد أوَّلَ في مرمى البوسنة بالطريقة عينها.

وأضاف دي كيتلار الثاني لبلجيكا بعد أن حوَّل برأسيةٍ، استقرَّت في الزاوية اليمنى، عرضيةَ لياندرو تروسار، جناح أرسنال الإنجليزي، من الجهة اليسرى «33».

وأخطأ الأمريكي مات فريز، حارس المرمى، في التمرير خارج منطقته عقب ضغطٍ من نجم المباراة دي كيتلار، فتهادت الكرة أمام البديل فاناكن الذي سدَّدها بيمناه أرضيةً من مسافةٍ بعيدةٍ، لم ينجح القائد تيم ريم في منعها من معانقة الشباك «57».

وأنهى البديل الآخر لوكاكو الأمور بالرابع بتسديدةٍ أرضيةٍ بيمناه من الجهة اليمنى داخل المنطقة، استقرَّت إلى يسار فريز «90+4».

وأصبح لوكاكو أوَّلَ لاعبٍ بلجيكي يسجِّل ثلاثة أهدافٍ أو أكثر في أكثر من نسخةٍ من كأس العالم «2018 و2026»، كما أصبح أوَّلَ لاعبٍ يسجِّل هدفًا وهو بديلٌ في أربع مبارياتٍ مختلفةٍ من المونديال.