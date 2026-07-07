راسكين: الفوز على أمريكا عدالة

وصف نيكولا راسكين، لاعب المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، الفوز على أمريكا 4ـ1 ضمن دور الـ 16 لكأس العالم 2026 بـ "شكلٍ من أشكال العدالة"، بعد قرار الاتحاد الدولي "فيفا" السماحَ للمهاجم الأمريكي فولارين بالوجون باللعب في اللقاء على الرغم من حصوله على بطاقةٍ حمراء في المواجهة السابقة لمنتخب بلاده.

وطُرِدَ بالوجون في المباراة أمام البوسنة ‌ضمن دور الـ 32، وفي ‌حين أن الطرد يترتَّب عليه ‌إيقافٌ ⁠تلقائي عن مباراةٍ واحدةٍ، ⁠علَّق "فيفا" هذا الإيقاف بموجب المادة 27 من قانون الانضباط الخاص به بعد أن طلب دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، إعادة النظر في القرار.

وذكر إنفانتينو، أن لجان الانضباط التابعة لـ "فيفا" تعمل "باستقلاليةٍ تامةٍ"، ⁠مؤكدًا أنه أبلغ ترامب بأن ‌قضية بالوجون تخضع للإجراءات القانونية ‌المتَّبعة في مثل هذه الحالات.

وأوضحت لجنة الانضباط ‌التابعة لـ "فيفا" أنها تمتلك الصلاحية لتعليق عقوبة الإيقاف ‌مباراةً واحدةً.

وأثار هذا القرار انتقاداتٍ واسعةً، بما في ذلك انتقاداتٌ من الاتحاد البلجيكي الذي طعن، دون جدوى، في أهلية مشاركة بالوجون قبل ساعاتٍ ‌من انطلاق المباراة.

وردَّ منتخب بلجيكا على هذا الجدل على أرض الملعب، ⁠إذ ⁠حقَّق فوزًا كبيرًا 4ـ1، ليطيح بنظيره الأمريكي من البطولة، التي تشارك الولايات المتحدة في استضافتها، ويتأهل على حسابه إلى دور الثمانية.

وقال راسكين: "أعتقد أن هناك دائمًا عدالةً في الحياة. شيءٌ مثل هذا يمكن أن يحدث، لكنَّنا لا نعتقد أن ذلك كان عادلًا. اليوم، أرى أن هذا جلب لنا قليلًا من الحظ، وكان علينا الفوز بالمباراة لإيصال رسالتنا".

وتواجه بلجيكا منتخب إسبانيا في لوس أنجليس، الجمعة، في صراع المنتخبين على التأهل إلى الدور نصف النهائي.