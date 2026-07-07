جارسيا: قضية بالوجون آخر اهتماماتي

أكد الفرنسي رودي جارسيا، مدرب المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، أن الجدل المثار حول قرار الاتحاد الدولي برفع الإيقاف عن الأمريكي فولارين بالوجون لم يؤثر في الفوز الكبير لفريقه 4ـ1 على أمريكا ضمن دور الـ 16 لكأس العالم 2026، فجر الثلاثاء.

وألقى دخول المهاجم الأمريكي التشكيلة الأساسية بظلاله على المباراة بعد أن علَّق "فيفا" عقوبة إيقافه التلقائية مباراةً واحدةً، ووضعه تحت الاختبار لمدة عامٍ على الرغم من طرده خلال مباراة البوسنة في دور الـ 32.

ومع ذلك، أوضح جارسيا، أن لاعبي فريقه لم يتأثروا بهذه القضية سواء ‌من ناحية الحماس، ‌أو التشتيت، وقال: "ما كان يهمنا حقًّا هو خطتنا في المباراة. أردنا السيطرة عليها، وتجنُّب ضغطهم، وتقديم أداءٍ قوي. لعبنا ببراعةٍ، وبإرادةٍ، وتفانٍ، وكانت ليلةً رائعةً بالنسبة لنا، وتأهلًا رائعًا لدور الثمانية".

وتسبَّب طرد بالوجون في إيقافه ⁠تلقائيًّا لمدة مباراةٍ واحدةٍ، ما أدى في البداية إلى ‌استبعاده من مباراة بلجيكا.

وعلى الرغم من ‌ذلك إلا أن "فيفا" علَّق العقوبة لفترةِ اختبارٍ مدتها عامٌ واحدٌ دون إلغاء ‌البطاقة الحمراء نفسها. وذكر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، أنه مَن طلب ‌إعادة النظر في هذا القرار.

وأشار جارسيا إلى أن منتخب بلجيكا كان على درايةٍ بقضية بالوجون الأمر الذي أثار ردة فعلٍ غاضبة من الاتحاد البلجيكي، وأحدث جدلًا دوليًّا واسعًا، وتابع: "أخبرناهم بما كان يحدث. الفريق ناضجٌ جدًّا، ولدينا ‌قادةٌ يساعدوننا في تجاوز ذلك. أبلغتهم أن الأهم هو نحن. فريقنا الذي يحاول فرض مبادئ ⁠اللعب سواء ⁠هجوميًّا، أو دفاعيًّا. كنا نركز أيضًا على نقاط قوة وضعف المنافس، لكننا لم نحلِّل أي شيءٍ آخر. نحن لم نتكيَّف مع المنافس، وهذا ليس أسلوبي بوصفي مدربًا".

وبيَّن جارسيا، الذي انتقد قرار "فيفا" في وقتٍ سابقٍ، ووصفه بأنه يوم "كذبة أبريل"، أن بالوجون تحدَّث معه بعد المباراة: "جاء ليتحدَّث معي. وأعجبني ذلك حقًّا. ليس ذنبه. ليس هو مَن يجب لومه، وهذا ما أخبرته به. أنا أقدِّر حقًّا أنه جاء لرؤيتي".

وعانى المنتخب الأمريكي في المباراة، وأشار جارسيا إلى أن جزءًا من ذلك يرجع لفوز بلجيكا على صاحب الأرض 5ـ2 تجريبيًّا في أتلانتا، مارس الماضي.

واستطرد: "في بعض لحظات المباراة، كان لدينا شعورٌ بأن ذلك كان في أذهانهم".