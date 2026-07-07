باريس يعيّن روسينيور مدربا

تعاقد نادي باريس إف سي، الثلاثاء، مع الإنجليزي ليام روسينيور مدربًا للفريق بعقد يمتد حتى يونيو 2028.

وقال النادي، في بيان، إنَّ روسينيور سيتولى مهامه رسميًّا ابتداءً من الخميس، بالتزامن مع استئناف تدريبات الفريق، استعدادًا للموسم الجديد.

ويخلف روسينيور المدرب أنطوان كومبواريه، الذي تولى قيادة الفريق في فبراير الماضي، ونجح في إبعاده عن صراع الهبوط، بعدما أنهى الموسم في المركز الـ11، محققًا انتصارات لافتة على موناكو وباريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي.

وأوضح النادي أنَّ قرار إنهاء التعاقد مع كومبواريه جاء «بعد نهاية الموسم، وبالتوافق بين جميع الأطراف، لفتح صفحة جديدة في تاريخ النادي».

وتُعد هذه التجربة الثالثة لروزينيور خلال أقل من عام، بعدما أُقيل من تدريب تشيلسي الإنجليزي في أبريل الماضي، عقب أقل من أربعة أشهر على توليه المنصب، وذلك بعد رحيله عن ستراسبورج، حيث قاد الفريق بأسلوب هجومي مميز وأسهم في إنهاء الموسم ضمن الثلث الأعلى من جدول الدوري الفرنسي.

وذكر باريس إف سي، في بيانه: «على الرغم من أنَّه يبلغ من العمر 41 عامًا، فإن ليام روزينيور يمتلك خبرة كبيرة على أعلى المستويات، وقد رسخ مكانته سريعًا كأحد أكثر المدربين الواعدين في جيله».