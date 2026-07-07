رغم وفاة والدته.. حلمي يرفض إيقاف التصوير

على الرغم من مرور الممثل المصري أحمد حلمي بظرف عائلي صعب بعد وفاة والدته في الأسابيع الماضية، إلا أنَّه رفض إيقاف التصوير أو تأجيل أي من مشاهده في فيلمه الجديد «حدوتة»، مفضلًا استكمال التزاماته المهنية حتى اللحظات الأخيرة، ليعلن فريق العمل رسميًّا انتهاء تصوير الفيلم بعد 32 يومًا من العمل المتواصل، في خطوة تمهد لعودة حلمي إلى البطولة السينمائية بعد غياب استمر أربعة أعوام.

وكشفت لـ«الرياضية» مصادر من داخل الفيلم أنَّ فترة التصوير تزامنت مع وفاة والدة أحمد حلمي، إلا أنَّه تمسك باستكمال العمل ورفض أي مقترحات طُرحت داخل فريق الإنتاج لتأجيل التصوير أو تعديل الجدول الزمني، مفضلًا إنهاء المشروع وفق الخطة الموضوعة مسبقًا، وهو ما انعكس على سير العمل الذي استمر دون أي تعطيل.

وأنهى صناع الفيلم، الأحد الماضي، تصوير المشاهد الأخيرة داخل شواطئ المنتزه بمدينة الإسكندرية، وهي المنطقة التي وقع عليها الاختيار، نظرًا لما توفره من خصوصية كبيرة وسهولة في تأمين موقع التصوير والتحكم في حركة تجمعات الجمهور، الأمر الذي ساعد على تنفيذ المشاهد الأخيرة بسلاسة تامة.

وبانتهاء التصوير، يدخل الفيلم مطلع الأسبوع المقبل مراحل ما بعد الإنتاج، التي تشمل المونتاج والمكساج، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية خلال أغسطس المقبل، ضمن موسم صيف 2026.

وتدور أحداث «حدوتة» حول رجل يفقد والديه في طفولته المبكرة، لينتقل بعدها إلى حياة مختلفة داخل بيئة اجتماعية جديدة، قبل أن يجد نفسه لاحقًا في مواجهة سلسلة من المفارقات غير المتوقعة التي تجمع بين الكوميديا والدراما الإنسانية، بينما يدخل في صراع متصاعد مع متعهد حفلات يؤدي دوره خالد الصاوي، في إطار يمزج بين البعد الإنساني والطابع الكوميدي الذي اعتاد الجمهور رؤيته في أعمال أحمد حلمي.