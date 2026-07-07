الرياض يقترب من الفرج

اقتربت إدارة نادي الرياض من توقيع عقد احترافي مع سلمان الفرج، قائد فريق نيوم الأول لكرة القدم السابق، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي لإبرام الصفقة، على أن تكون مدة العقد موسمًا واحدًا.

وسبق لـ«الرياضية» أن أشارت وفق مصدرها الخاص، 2 يوليو الجاري، إلى أنَّ الفرج يخضع خلال فترة الصيف لبرنامج تأهيلي في أحد المراكز الرياضية الخاصة بالعاصمة الرياض، لتجهيز نفسه قبل التوقيع مع أي نادٍ الموسم الجاري.

وبيَّن المصدر نفسه أنَّ لاعب الوسط المخضرم لا يفكر في الاعتزال بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع نيوم، بعد أن تلقَّى عرضين احترافيين من ناديي الدرعية والفيصلي للمشاركة مع أحدهما في دوري روشن السعودي الموسم المقبل.

وكان نادي نيوم أعلن، الإثنين الماضي، عن إنهاء العلاقة مع لاعب الوسط، البالغ 36 عامًا، الذي قضى مع الفريق الشمالي موسمين قادمًا من الهلال، وأسهم في صعوده إلى دوري روشن السعودي.

وخاض الفرج 24 مباراةً مع نيوم في مختلف المسابقات، قدَّم خلالها ثلاث تمريراتٍ حاسمة، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت»، فيما غيَّبته إصابة الرباط الصليبي 388 يومًا قبل أن يعود ديسمبر الماضي.

ولعب سلمان مع الهلال 388 مباراةً في جميع المسابقات، سجَّل خلالها 25 هدفًا، وقدَّم 39 تمريرةً حاسمةً، بينما شارك مع الأخضر السعودي في 68 مباراةً، وأحرز ثمانية أهداف.