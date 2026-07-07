كاسترو يبرئ رونالدو ويكشف أسباب خروج البرتغال

أكد لـ«الرياضية» البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم السابق، الذي سبق له الإشراف على تدريب النجم كريستيانو رونالدو، أنَّ منتخب إسبانيا استحق الفوز على البرتغال في مواجهة دور الـ16 من كأس العالم 2026، مشددًا على أنَّ كرة القدم تُحسم بالتفاصيل الصغيرة والعمل الجماعي، وليس بالأداء الفردي.

وأوضح كاسترو أنَّ المباراة كانت متوازنة إلى حد كبير، مع أفضلية طفيفة للمنتخب الإسباني الذي فرض استحواذًا أكبر على الكرة، ونجح في صناعة فرص أكثر خطورة.

وقال كاسترو: «كانت المباراة متوازنة للغاية، على الرغم من وجود أفضلية طفيفة لإسبانيا تمثلت في الاستحواذ الأكبر وصناعة فرص أكثر خطورة، وبينما كان منتخب البرتغال يستعد لخوض الوقت الإضافي، كانت إسبانيا لا تزال تبحث عن هدف الحسم خلال الوقت الأصلي، لذلك دفعت بعدد أكبر من اللاعبين إلى الأمام. وفي إحدى هذه المحاولات، خرج أحد قلبي الدفاع البرتغالي من موقعه، ما أتاح مساحة للاعب إسباني انطلق دون رقابة داخل الخط الدفاعي وسجَّل هدف الفوز».

وعن تقييمه لأداء رونالدو في اللقاء، رفض كاسترو تحميل اللاعب مسؤولية الخسارة، مؤكدًا أنَّ الحكم يجب أن يكون على أداء الفريق ككل، وقال: «أنا لا أقيّم اللاعبين بشكل فردي، فقيمة الفريق تكمن في المجموعة ككل.. البرتغال هي من خسرت، وليس لاعبًا بعينه».

وفيما يتعلق بحظوظ المنافسة على اللقب، أشار كاسترو إلى وجود منتخبات تتمتع بأفضلية فنية، موضحًا «هناك منتخبات أقوى في الوقت الجاري، فالأرجنتين في أعلى مستوى، بينما تأتي إنجلترا وفرنسا خلفهما مباشرة».

واختتم كاسترو توقعاته بترجيح تتويج منتخب فرنسا أو منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2026.