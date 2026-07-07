مونديال 2026.. يكرر عقدة خروج المستضيفين من الـ16

لم يكن خروج المنتخبات الثلاثة المستضيفة لكأس العالم 2026 من دور الـ16 مجرد نهاية جماعية لمشوار أصحاب الأرض، بل تحوَّل إلى رقم تاريخي غير مسبوق غيَّر سجل البطولة بالكامل.

فقبل انطلاق النسخة الجارية، لم يعرف تاريخ كأس العالم سوى حالتين فقط لمنتخب مستضيف ودَّع البطولة من دور الـ 16، الأولى للولايات المتحدة عام 1994 أمام البرازيل، والثانية لليابان عام 2002 أمام تركيا.

لكن مونديال 2026 قلب المشهد رأسًا على عقب، بعدما أضاف ثلاث حالات جديدة دفعة واحدة، بخروج كندا والولايات المتحدة والمكسيك من الدور نفسه، ليرتفع العدد الإجمالي إلى خمس حالات في تاريخ البطولة.

وبدأت القصة التاريخية في مونديال الولايات المتحدة 1994، عندما توقف مشوار أصحاب الأرض أمام البرازيل بالخسارة بهدف دون مقابل، قبل أن يشهد مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 الحالة الثانية، بخروج اليابان أمام تركيا بالنتيجة ذاتها.

وظلَّ الرقم متوقفًا عند حالتين طوال 24 عامًا، قبل أن تأتي نسخة 2026 وتضيف وحدها ثلاث حالات أخرى، في سابقة لم تشهدها أي بطولة سابقة.

وكانت كندا أول المستضيفين الذين غادروا دور الـ16، بعد خسارتها أمام المغرب بثلاثية نظيفة، ثم لحقت بها الولايات المتحدة إثر سقوطها أمام بلجيكا 1ـ4، قبل أن تكتمل الصورة بخروج المكسيك أمام إنجلترا بنتيجة 3ـ2.

وبهذا أصبحت الولايات المتحدة صاحبة رقم فريد، بعدما باتت أول دولة مستضيفة في تاريخ كأس العالم تودع البطولة من دور الـ16 في نسختين مختلفتين 1994 و2026.

أما المشهد الأبرز فتمثل في خروج الدول الثلاث المنظمة للبطولة من الدور نفسه، لتسجل نسخة 2026 وحدها عددًا من حالات الإقصاء للمستضيفين من دور الـ16 يفوق ما شهده تاريخ كأس العالم بأكمله قبل انطلاقها.

ومن حالتين فقط خلال جميع النسخ السابقة، قفز الرقم إلى خمس حالات، لتترك بطولة 2026 بصمتها في سجل أصحاب الأرض من زاوية لم يكن المستضيفون يتمنون دخول التاريخ من خلالها.