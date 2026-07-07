سبيرتسيان.. ثالث صفقات الأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن تعاقدها مع الأرميني إدواردو سبيرتسيان ، صانع ألعاب فريق كراسنودار الروسي، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الثلاثاء.

ونشر حساب «الرياضية عاجل»، الإثنين الماضي، أنَّ النادي الجداوي سيوقع مع سبيرتسيان عقدًا احترافيًّا لمدة أربعة مواسم مع أفضلية التجديد موسمًا خامسًا عقب تجاوزه الفحص الطبي الذي أجراه في مستشفى «دا لوز» بالبرتغال.

ويعد سبيرتسيان أول لاعب من الجنسية الأرمينية يحترف في النادي الأهلي، والثاني في الملاعب السعودية، بعد مواطنه لوكاس زيلارايان الذي سبق أن احترف في نادي الفتح موسم 2023، وثالث صفقة يبرمها النادي هذا الصيف بعد التوقيع مع مشعل المطيري من أبها، والجامبي أبو بكر سيدي كينتيه من ترومسو النرويجي.

وتدرج سبيرتسيان في الفئات السنية بالنادي الروسي حتى وصل إلى الفريق الأول، إذ سجَّل 58 هدفًا وصنع 50، وشارك مع منتخب بلاده في أول مباراة دولية ضد رومانيا نهاية مارس 2021، ويملك 42 مباراة دولية سجَّل خلالها 12 هدفًا.

وشارك صانع الألعاب الأرميني في دوري أبطال أوروبا مع فريقه الروسي في مواجهتين أمام تشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني بمجموع 39 دقيقة.