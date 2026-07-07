طرد العقيدي ويعمل في المحاكم.. ماذا تعرف عن حكم مباراة مصر والأرجنتين؟

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مهمة إدارة مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر والأرجنتين، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، إلى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

ويعد الحكم الفرنسي من حكام النخبة في أوروبا، كما أنَّه من مواليد مدينة بيدي عام 1989، كما حصل على الشارة الدولية رسميًّا عام 2017، ليوجد باستمرار في البطولات القارية والدولية.

وقاد الحكم الدولي مباراتين في بطولة كأس العالم 2026، إذ أدار مباراة السعودية والرأس الأخضر التي انتهت بالتعادل السلبي 0ـ0 في مرحلة المجموعات، كما أدار لقاء الإكوادور وكوت ديفوار في الدور ذاته، حين فاز منتخب الأفيال بهدف.

وخلال مباراتين في بطولة كأس العالم، أشهر فرانسوا أربع بطاقات صفراء دون أن يطرد أي لاعب، كما أنَّه لم يحتسب أي ركلة جزاء خلال المواجهتين.

فرانسوا ليتكسير، الذي يبلغ طوله نحو 179 سم كما يزن نحو 74 كجم، متزوج أيضًا ولديه طفلان، كما أنَّه يعيش حياة أسرية هادئة بعيدًا عن ملاعب كرة القدم، ويحرص على إبعاد أسرته وأطفاله عن أجواء المباريات والبطولات.

وبعيدًا عن التحكيم، يعمل الفرنسي في وظيفة أخرى بدوام جزئي، إذ إنَّه يعمل مأمورًا بإحدى المحاكم الرسمية في فرنسا، لذلك فإن مجال عمله الرئيس يرتبط أيضًا بالتحكيم.

وخلال مسيرته التحكيمية، أدار فرانسوا 402 مباراة في مختلف المسابقات والبطولات، أشهر خلالها 1513 بطاقة صفراء كما طرد 42 لاعبًا بعد الحصول على إنذارين، كما طرد 69 لاعبًا بشكل مباشر، واحتسب 135 ركلة جزاء.

وأدار الحكم الفرنسي عددًا من المواجهات الكبيرة خلال مشواره، أهمهما نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2024، حين فازت إسبانيا على إنجلترا بنتيجة 2ـ1.

كما أدار الحكم مباراة نهائي السوبر الأوروبي لعام 2023 بين إشبيلية ومانشستر سيتي، حين فاز الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح، وكان أداء الحكم موفقًا في تلك المواجهة.

ويعد فرانسوا من أشهر حكام فرنسا أيضًا، إذ أدار نهائي بطولة كأس فرنسا عام 2024 بين باريس سان جيرمان وليون، حين انتصر باريس بنتيجة 2ـ1 في تلك المواجهة.

يذكر أنَّ الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير هو من قاد مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بالدور الأول خلال موسم 2025ـ2026 على ملعب المملكة أرينا، حين انتصر الهلال بنتيجة 3ـ1.

وكان فرانسوا محور حديث الجماهير بعد ديربي الرياض، خاصة بعد احتسابه ركلتي جزاء لصالح الهلال في المباراة، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR» إثر احتكاك مع روبن نيفيز، لاعب الهلال حينها.