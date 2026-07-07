الاتحاد يودع الناشري ويدشن التدريبات

أنهت إدارة نادي الاتحاد ارتباطها مع عوض الناشري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك وفق الإعلان في الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الثلاثاء.

وارتبط الناشري «26 عامًا» بالفريق الجداوي، منذ أن تدرج بالفئات السنية في النادي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2020، إذ خاض معه 80 مباراة في جميع المسابقات بمجموع 2782 دقيقة، دون أن يضع بصمة بالتسجيل أو صناعة الأهداف.

ويملك الناشري ثلاث مباريات دولية مع المنتخب السعودي، حينما استُدعي إلى صفوف «الصقور» في «خليجي 25»، التي استضافتها العراق عام 2023.

من جانبهم، يدشن لاعبو الفريق الأول، الثلاثاء، تدريباتهم بعد نهاية الإجازة التي منحت للجميع عقب انتهاء الموسم الماضي، على أن يخضع اللاعبون لفحوصات طبية وتمارين يومية حتى الثلاثاء المقبل، موعد المغادرة إلى مدينة ماربيا الإسبانية، التي تحتضن المعسكر الإعدادي قبل انطلاقة الموسم.

ومن المنتظر أن يفتتح الاتحاد موسمه الجديد بمواجهة الجزيرة الإماراتي في أبو ظبي 11 أغسطس المقبل، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.