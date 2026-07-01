لاعبو الأخضر بعد المونديال.. سياحة.. صمت.. واستعراض

أحدثت صور بثَّها بعض لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة بعد مغادرتهم مونديال أمريكا من الدور الأول والمستوى المتواضع الذي ظهروا به في المحفل العالمي، وسجَّل الكثير من متداولي تلك المنصات امتعاضهم من اللاعبين، في المقابل دافع بعضهم الآخر عنهم، عادين أنَّ ذلك حرية شخصية.

وانتشرت صور ومقاطع لعدد من اللاعبين في أماكن سياحية وترفيهية خلال الأيام الأولى بعد الصافرة النهائية، وعاد بعضهم إلى التدريبات الفردية سريعًا في أندية خاصة، بينما حافظ آخرون على خصوصية إجازاتهم، وأظهرت حساباتهم على إنستجرام وسناب شات مشاهد متناثرة من المدن الأمريكية والأوروبية دون تصريحات رسمية جماعية.

وفضَّل الثلاثي صالح الشهري ومحمد كنو وعبد الله الخيبري البقاء في أمريكا والتجول بين مدنها والاستمتاع بأجواء المونديال من خارج الملعب رفقة الجماهير والسياح إلى جانب استعراض أزيائهم الشخصية كما فعل الخيبري.

في حين كانت إسبانيا وعدة دول أوروبية أخرى وجهة لاعبين أمثال نواف بوشل وخالد الغنام وعبد الله السالم وعبد الرحمن الصانبي.

في المقابل، اختفى الكثير من لاعبي الأخضر عن الظهور في أي منصة عبر حساباتهم الشخصية أو حسابات أخرى بعد الخروج المونديالي، يتقدمهم القائد سالم الدوسري، مفضلين الصمت والابتعاد.