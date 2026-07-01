من هو سبيرتسيان لاعب الأهلي الجديد؟

في 7 يونيو من عام 2000، أبصر إدوارد سبيرتسيان، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم الجديد، النور في مدينة ستافروبول الروسية، وسط عائلة مختلطة، إذ يحمل والده أصولًا أرمينية، وعمل في تجارة التبغ، بينما تعود أصول والدته إلى جذور روسية وألمانية، ولديه شقيق أكبر يُدعى إريك، بفارق ثلاثة أعوام.

بدأ الفتى الصغير ممارسة كرة القدم في سن السادسة مع أخيه، ونقله والده إلى قسم تدريبي حيث قبل الأخ فورًا، بينما تردد الأمر قليلًا مع الطفل الصغير النحيف، إلا أنَّه انضم إلى فريق لاعبين أكبر منه سنًا بأعوام، وفي سن العاشرة التحق بأكاديمية نادي كراسنودار الروسي عام 2010، ومرَّ فيها بكل الفئات السنية تحت إشراف مدربين من بينهم موراد موساييف.

يبلغ طوله 1.78 متر ووزنه 67 كيلوجرامًا، ويجيد اللعب بقدمه اليمنى في مركز الوسط الهجومي، وصعد تدريجيًّا عبر فرق كراسنودار 3 وكراسنودار 2، قبل أن يظهر مع الفريق الأول.

خاض 185 مباراة مع كراسنودار سجَّل خلالها 58 هدفًا وقدَّم 50 تمريرة حاسمة، وأسهم في فوز الفريق بلقب الدوري الروسي الممتاز موسم 2024ـ2025، وتولى قيادة الفريق، كما قاد منتخب أرمينيا في 42 مباراة دولية سجَّل خلالها 12 هدفًا وأصبح قائدًا للمنتخب في نوفمبر 2025.

تزوج سبيرتسيان من ألينا كارابيتيان في 23 يونيو 2023، وتم تنظيم الاحتفال في بياتيجورسك على الطريقة الأرمنية التقليدية، وزوجته ألينا قريبة لألكسندر كارابيتيان، لاعب كرة القدم السابق في المنتخب الأرميني.

انتقل صاحب الـ 26 عامًا إلى النادي الأهلي السعودي في يوليو 2026 بعقد يمتد حتى 2029.