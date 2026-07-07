وزير السياحة يزور الطائف ويتفقد مناطق الفعاليات

تجول أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة، في محافظة الطائف قادمًا من البحر الأحمر، بعد قضاء إجازته الصيفية برفقة أسرته في جزيرة شورى ومنطقة أدرينا المتميزتين.

وأجرى الوزير، خلال زيارته جولة ميدانية شملت عددًا من المشروعات والفعاليات والمرافق السياحية، اطّلع خلالها على الجاهزية وجودة الخدمات المقدمة للزوار. وشملت الجولة زيارة «مزرعة بن سلمان للورد الطائفي»، التي أصبحت واحدة من أبرز التجارب الزراعية والسياحية في الطائف.

كما تفقد الخطيب «فعالية نسمة»، إحدى الفعاليات الصيفية التي تضيف بعدًا ترفيهيًّا وأجواءً مميزة للزوّار، عبر برامجها المتنوعة وأنشطتها العائلية وتجاربها المفتوحة. وتضمنت الجولة كذلك زيارة «متنزه الردف»، أحد أشهر المعالم السياحية في الطائف، الذي يشهد خلال موسم الصيف كثافة في الإقبال بفضل مساحاته الخضراء، وعروضه الترفيهية، ومرافقه المتنوعة التي جعلته وجهة مفضلة للعائلات والزوّار.

كما اطّلع وزير السياحة خلال زيارته على مشروع «العثيم هيلز» على طريق الهدا، الذي يُعد أحد أكبر الوجهات السياحية والترفيهية القادمة في الطائف، ويهدف إلى دمج الطبيعة الجبلية الساحرة للمنطقة مع معايير الترفيه الحديثة.

وشملت الزيارة أيضًا كلًا من «مخيم أهوي»، الذي يعكس تنامي الاستثمارات السياحية النوعية في المحافظة، من خلال توفير خيارات إقامة وتجارب ترفيهية تستفيد من الطبيعة الجبلية والمناخ المعتدل الذي تتميز به الطائف، إلى جانب «مطل السيف» الذي يوفر إطلالات بانورامية على طبيعة المحافظة، و«برحة القزاز» التي تشكل إحدى الساحات الحيوية التي تحتضن الفعاليات والأنشطة المجتمعية، و«قرية تنال» التي تقدم تجربة تجمع بين الطابع التراثي والضيافة الريفية، بما يعكس تنوع المنتجات السياحية التي تزخر بها الطائف وتلبي مختلف اهتمامات الزوار.