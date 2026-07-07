كأس آسيا.. اللجنة المنظمة تفتح برنامج التطوع

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا السعودية 2027 عن فتح باب التسجيل في برنامج المتطوعين للبطولة القارية، التي تستضيفها السعودية في ثلاث مدن الرياض وجدة والخبر خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

ويمنح برنامج التطوع الشباب والفتيات فرصة المشاركة في تنظيم أكبر حدث كروي على مستوى القارة الآسيوية، والإسهام في تقديم تجربة تنظيمية متميزة لجميع ضيوف البطولة، في إطار النجاحات التي حققتها السعودية في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية، كما يتيح للمتطوعين تسجيل ساعاتهم عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

وأكدت اللجنة المحلية المنظمة أنَّ برنامج المتطوعين يمثل عنصرًا أساسيًّا في نجاح البطولة، من خلال إسهام المتطوعين في دعم مختلف الجوانب التنظيمية والتشغيلية، بما يعزز جودة التنظيم ويسهم في تقديم تجربة تواكب مكانة البطولة وتطلعات ضيوفها.

ودعت اللجنة الراغبين في الانضمام إلى برنامج المتطوعين التسجيل عبر الرابط «https://loc-volunteers.rosterfy.eu/register»، والمشاركة في تنظيم البطولة والإسهام في إنجاح هذا الحدث القاري، الذي تستضيفه السعودية مطلع عام 2027.