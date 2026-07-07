هيثم يبعد مرموش عن التشكيل المصري

يبدأ هيثم حسن، جناح المنتخب المصري الأول لكرة لقدم، مباراة الأرجنتين، مساء الثلاثاء، في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، بعدما غاب عن المباريات الثلاث لمرحلة المجموعات، ودخل بديلًا خلال لقاء أستراليا الذي أهَّل «الفراعنة» إلى ثُمن النهائي.

وقبل ساعة وبضع دقائق من انطلاق المباراة، في تمام الـ 07:00 بتوقيت السعودية، أعلن المنتخب المصري عن تشكيله الأساسي، الذي ضمّ مصطفى شوبير، حارس المرمى، ورباعي الدفاع محمد هاني، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وكريم حافظ. وفي الوسط، يعود مهند لاشين بعد غيابٍ عن دور الـ 32 بسبب تراكم البطاقات الصفراء. وإلى جواره، يلعب مروان عطية وإمام عاشور. وفي الهجوم، اختار حسام حسن البدء بهيثم حسن مع النجم محمد صلاح ومصطفى زيكو.

وفضّل الجهاز الفني إشراك لاعب ريال أوفيدو الإسباني من البداية على حساب عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سيجلس على دكة الاحتياطيين في ملعب أتالانتا بمدينة أتالانتا الأمريكية.

وشارك مرموش أساسيًا في ثلاثٍ من مباريات منتخبه المونديالية الأربع، ودخل بديلًا أمام إيران في ختام مرحلة المجموعات.

ويواجه «الفراعنة» حامل اللقب، الذي يقوده النجم الكبير ليونيل ميسي، هداف النسخة الجارية بـ 7 أهداف، بالتساوي مع النرويجي إيرلينج هالاند والفرنسي كيليان مبابي.