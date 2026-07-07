ميسي أمام العرب.. 9 مواجهات وخسارة وحيدة ضد السعودية

يدخل الأسطورة لونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، المواجهة الرسمية الخامسة ضد المنتخبات العربية، حينما يواجه مصر ضمن دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، التي تلعب الثلاثاء عند الـ 07:00 مساءً على ملعب مرسيدس بينز في مدينة أتالانتا الأمريكية.

وسبق أن خاض ميسي، هداف المونديال الجاري برصيد سبعة أهداف، متساويًا مع النرويجي إرلينج هالاند والفرنسي كيليان مبابي، مواجهتين في دور المجموعات، سجَّل خلالهما أربعة أهداف، بواقع ثلاثة أهداف «هاتريك» أمام الجزائر وهدف واحد أمام الأردن، ضمن المجموعة العاشرة.

وتلقى ميسي حسرة وحيدة أمام المنتخبات العربية، حينما خسر أمام السعودية 1ـ2 في مونديال الدوحة 2022، ليكتفي بهدف سجَّله من علامة الجزاء، في حين تغلب على قطر موسم 2014 في بطولة كوبا أمريكا، لكنه لم يسجل.

وفي المواجهات التجريبية، خاض ميسي مع منتخب بلاده خمس مواجهات أمام العرب، الأولى موسم 2005 حينما كسب قطر 3ـ0 لكنه لم يسجل، وفي 2007 تغلب على الجزائر وسجَّل هدفين، وفي الرياض تعادل مع السعودية سلبًا موسم 2012، وتغلب على الإمارات 5ـ0 موسم 2022 وسجَّل هدفًا وحيدًا، وأخيرًا أمام موريتانيا 2ـ1 لكنه لم يسجل.

وغاب «البرغوث» عن ثلاث مواجهات ضد المنتخبات العربية بسبب الإصابة، في 2008 ضد مصر انتهت 2ـ1 للمنتخب الأمريكي الجنوبي، والثانية 2018 حينما كسبت الأرجنتين العراق 4ـ0، وأخيرًا ضد المغرب موسم 2019 وانتهت بفوز رفاق ميسي 1ـ0.