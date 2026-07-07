أمام مصر.. ميسي يضيع الرابعة

أهدر النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ركلة جزاءٍ رابعة في كأس العالم، لكنها الثانية خلالي النسخة الجارية 2026.

وتقدم أسطورة الكرة العالمية لتنفيذ جزائية أمام «الفراعنة»، تصدى لها الحارس مصطفى شوبير في الدقيقة 21.

وأضاع ميسي، الهداف التاريخي للبطولة ونسختها الجارية، جزائيةً أمام النمسا، قبل نحو أسبوعين ضمن مرحلة المجموعات. كما أضاع ركلةً أمام بولندا في «قطر 2022»، وأخرى أمام أيسلندا في «روسيا 2018».

في المقابل، أحرز النجم الكبير أربعة أهداف مونديالية من ركلات جزاء، جاءت كلُّها خلال مشوار تتويج «راقصي التانجو» باللقب في قطر. واستقبل الأهدافَ الأربعة المنتخب السعودي، وهولندا، وكرواتيا، وفرنسا في المباراة النهائية.

ويلعب ميسي المونديال للمرة السادسة، في رقمٍ قياسي يتشاركه مع النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو.

وأحرز ميسي 7 أهدافٍ في مشاركته السادسة، تجعله هدافًا للنسخة، بالتساوي مع النرويجي إيرلينج هالاند والفرنسي كيليان مبابي.