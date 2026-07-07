شوبير يلتحق بثلاثة حراس أفسدوا جزائيتين

انضم المصري مصطفى شوبير إلى قلّة قليلة من الحراس نجحوا في التصدي لأكثر من ركلة جزاء خلال نسخة واحدة من كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

وأنقذ شوبير مرماه من جزائيتين في نسخة 2026 الجارية، الأولى أمام الإيراني مهدي طارمي ضمن الجولة الختامية لمرحلة المجموعات، والأخرى أمام النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي، مساء الثلاثاء، ضمن دور الـ 16.

وتصدى ثلاثة حراس آخرون فقط لأكثر من جزائية واحدة خلال النسخة نفسها من البطولة. وفعلها البولندي يان توماسيفيسكي في «ألمانيا 1974»، وكررها مواطنه فوتشيك تشيزني في «قطر 2022»، والأمريكي براد فريدل في «كوريا الجنوبية واليابان 2002».