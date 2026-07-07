14 دقيقة تنقذ الأرجنتين وتنهي مغامرة «الفراعنة»

قلب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم النتيجة على نظيره المصري، وفاز 3ـ2 الثلاثاء، مجهضًا مفاجأة خروج حامل اللقب مبكرًا من كأس العالم.

وتأهل أبطال المونديال 2022 إلى ربع نهائي النسخة الجارية، بعدما حوّلوا تأخرهم 0ـ2 أمام «الفراعنة» إلى فوز مثير 3ـ2، مستفيدين من مواصلة النجم الكبير ليونيل ميسي تألقه، حيث صنع الهدف الأول وأحرز الثاني بعدما أهدر ركلة جزاء خلال الشوط الأول.

وظل «راقصو التانجو» متأخرين بهدفين حتى الدقيقة 79، التي شهِدت بدء «الريمونتادا» الأرجنتينية، بإحراز المدافع كريستيان روميرو هدفًا من ضربة رأسية. وأضاف ميسي هدفًا في الدقيقة 83 فارضًا التعادل. وحاول لاعبو المدرب المصري حسام حسن مباغتة حامل اللقب بهدف ثالث، فاستغل منتخب الأرجنتين المساحات وأحرز هدف الفوز بواسطة إنزو فيرنانديز في الدقيقة 90+3.

وكان «الفراعنة» قد تقدموا بهدفين، أحرزهما المدافع ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، والمهاجم مصطفى زيكو في الدقيقة 67. وعلى الرغم من التفوق بثنائية، انقلبت النتيجة في 14 دقيقة حاملةً هداف البطولة، برصيد 8 أهداف، وباقي لاعبي المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني إلى دور الثمانية.

وأحرز زيكو هدفًا ألغاه الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيسيه في الدقيقة 60، بعد عودته إلى شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد ورصده مخالفة على مروان عطية، لاعب الوسط، في بناء الهجمة.