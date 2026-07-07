الحلم المصري يفلت

فرّط منتخب مصر الأول لكرة القدم في تأهُّلٍ كان قريبًا إلى ربع نهائي كأس العالم، بعدما أضاع تقدمًا بهدفين دون رد على نظيره الأرجنتيني واستقبل ثلاثة أهدافٍ متأخرةٍ فخسِر 2-3، مساء الثلاثاء في مدينة أتالانتا الأمريكية، ضمن دور الـ 16.. وظل «الفراعنة» متقدمين 2-0 حتى الدقيقة 79 التي شهِدت بدء عودة حامل اللقب.. وعكست ملامح اللاعبين المصريين وأعضاء جهازهم الفني إحباطًا وحزنًا، من انقلاب النتيجة وإفلات حلم التأهل التاريخي من بين أياديهم، مع غضبٍ من الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيسيه (رويترز والفرنسية)