بعد المكسيك.. وصلة غنائية في معسكر الإنجليز

حصل لاعبو المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم على استراحة مختلفة من نوعها الأسبوع الماضي، إذ استبدلوا الحصة التدريبية بوصلة موسيقية قدمها المغني والمؤلف والعازف البريطاني إد شيران خلال زيارته لمعسكرهم المونديالي في كانساس سيتي .

ونشر المنتخب الإنجليزي الثلاثاء مقطع فيديو عبر تطبيقه الرسمي ظهر فيه شيران، البالغ من العمر 35 عامًا، وهو يؤدي أغنيته الشهيرة «كاسل أون ذا هيل» للاعبين وأفراد الجهاز الفني خلال فترة راحة، قبل الفوز المثير 3-2 على المكسيك الأحد في دور الـ 16.

وقال شيران لوسائل إعلام إنجليزية :«تعرفون ماذا؟ في عام 2021 دعاني هاري كين، قائد المنتخب إلى معسكر المنتخب خلال بطولة أوروبا، وهناك تعرفت على الجميع. ومنذ ذلك الحين أزور الفريق في كل معسكر تقريبًا، وكان الأمر رائعًا».

وأضاف: «لقد أصبح ذلك تقليدًا جميلًا. عندما عزفت للاعبين للمرة الأولى في 2021، نشأت بيننا علاقة قوية، ولذلك لا أجد صعوبة أبدًا في إسعادهم».

ويعد شيران من عشاق كرة القدم منذ الصغر، كما أنه يمتلك حصة أقلية في نادي إبسويتش تاون.

وكان المغني البريطاني زار أيضًا معسكر منتخب إنجلترا قبل مواجهة سويسرا في دور الثمانية لبطولة أوروبا 2024.

ورشح شيران بلوغ إنجلترا وفرنسا نهائي المونديال، لكنه يعتقد أن منتخبه سيظفر باللقب.

وعاد المنتخب إلى كانساس سيتي يوم الإثنين، وخصص اليوم التالي في الأساس للراحة والاستشفاء.