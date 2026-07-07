الإصابة تنهي مونديال أونانا

انتهى مشوار أمادو أونانا، لاعب الوسط المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، في مونديال 2026، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة خلال الفوز على الولايات المتحدة في دور الـ 16 الثلاثاء.

وأوضح طبيب المنتخب في بيان الثلاثاء: «للأسف، أكدت الفحوصات الطبية أن أمادو تعرض لتمزق في الرباط الصليبي. هذا نبأ مفجع، سواء بالنسبة له شخصيًا أو بالنسبة للمنتخب».

وأضاف البيان أنه بعد التشاور مع ناديه أستون فيلا، سيبقى أونانا مع المنتخب حتى ما بعد مباراة دور الثمانية ضد إسبانيا يوم الجمعة على الأقل.

واستبدل أونانا في الدقيقة 21 من فوز بلجيكا 4-1 على الولايات المتحدة بعد سقوطه بشكل خاطئ، على الرغم من أنه احتفل مع زملائه في الفريق على أرض الملعب مستعينًا بعكازين بعد المباراة.