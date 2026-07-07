البليهي يغيب عن الهلال

حالت وعكة صحية دون مشاركة علي البليهي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، في التدريبات لليوم الرابع تواليًا، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية»، مصادر خاصة.

وغاب البليهي عن التحضيرات التي انطلقت السبت استعدادًا للموسم الجديد نظير إصابته بالإنفلونزا حسب المصادر ذاتها التي رجحت التحاقه بزملائه في الحصة التدريبية، الأربعاء.

وعاد البليهي مجددًا إلى صفوف الهلال بعد انتهاء إعارته إلى نادي الشباب في النصف الثاني من الموسم الماضي.

ميدانيًا، ركز الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق الهلالي، خلال التدريبات التي جرت الثلاثاء على النواحي البدنية والفنية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للموسم الجديد.

وتستمر المرحلة الأولى 10 أيام، يليها معسكر خارجي في النمسا خلال الفترة من 15 يوليو الجاري حتى 3 أغسطس المقبل، ويتضمن خوض أربع مواجهات تجريبية أمام شتورم جراتس النمساوي، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، ومولودية الجزائري، والأهلي القطري.