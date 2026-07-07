حسام: كنا أفضل.. هل هذا تسويق؟ هل يريدون استمرار ميسي؟

وجّه المصري حسام حسن، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، انتقادات لاذعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد الخسارة ​3-2 من الأرجنتين، الثلاثاء، ضمن ثُمن نهائي كأس العالم، متهمًا إياه بمحاباة حامل اللقب لاعتبارات تسويقية.

وفرط «الفراعنة» في التقدم 2-0 حتى الدقيقة 79، واستقبلوا ‌ثلاثية في آخر 10 ​دقائق ‌وفقدوا فرصة ​التقدم إلى ⁠دور الثمانية.

وقال حسن لشبكة «بي إن سبورتس» الرياضية التلفزيونية بعد المباراة: «كنّا أفضل، لكن ما حدث ليس عدلًا، ما حدث معنا ليس عدلاً، كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء، وأُلغِيَ هدف، ⁠ولا أعرف لماذا، وبعد ذلك ‌كان يمكن ‌أن نتقدم 3-1، لكن النتيجة ​انقلبت إلى ‌2-2».

وتساءل: «لا أعلم، هل يمكن أن يكون ‌الموضوع من أجل التسويق، هل يريدون أن يستمر بطل كأس العالم في البطولة؟ هل يريدون استمرار ليونيل ميسي؟».

وتابع المدرب واللاعب الدولي السابق: «هناك أمور في ‌كرة القدم غير ما يحدث في الملعب، غير الفنيات وغير ⁠المباراة. ⁠حتى لو كنا نلعب ضد بطل العالم، لكن في نفس الوقت هناك مساندة له من كل النواحي، مساندة تسويقية أو أيًّا يكن».

وزاد بالقول: «أرجو أن يكون هناك عدل، أو كما يقول شعار الفيفا، اللعب النظيف والاحترام، أرى أننا ظُلِمنا في أول مباراة ضد بلجيكا، كان لنا ركلة ​جزاء لم ​تحتسب، واليوم نفس الأمر، وأخطاء قاتلة ومؤثرة».