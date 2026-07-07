حسام: كنا أفضل.. هل هذا تسويق؟ هل يريدون استمرار ميسي؟
وجّه المصري حسام حسن، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، انتقادات لاذعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد الخسارة 3-2 من الأرجنتين، الثلاثاء، ضمن ثُمن نهائي كأس العالم، متهمًا إياه بمحاباة حامل اللقب لاعتبارات تسويقية.
وفرط «الفراعنة» في التقدم 2-0 حتى الدقيقة 79، واستقبلوا ثلاثية في آخر 10 دقائق وفقدوا فرصة التقدم إلى دور الثمانية.
وقال حسن لشبكة «بي إن سبورتس» الرياضية التلفزيونية بعد المباراة: «كنّا أفضل، لكن ما حدث ليس عدلًا، ما حدث معنا ليس عدلاً، كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء، وأُلغِيَ هدف، ولا أعرف لماذا، وبعد ذلك كان يمكن أن نتقدم 3-1، لكن النتيجة انقلبت إلى 2-2».
وتساءل: «لا أعلم، هل يمكن أن يكون الموضوع من أجل التسويق، هل يريدون أن يستمر بطل كأس العالم في البطولة؟ هل يريدون استمرار ليونيل ميسي؟».
وتابع المدرب واللاعب الدولي السابق: «هناك أمور في كرة القدم غير ما يحدث في الملعب، غير الفنيات وغير المباراة. حتى لو كنا نلعب ضد بطل العالم، لكن في نفس الوقت هناك مساندة له من كل النواحي، مساندة تسويقية أو أيًّا يكن».
وزاد بالقول: «أرجو أن يكون هناك عدل، أو كما يقول شعار الفيفا، اللعب النظيف والاحترام، أرى أننا ظُلِمنا في أول مباراة ضد بلجيكا، كان لنا ركلة جزاء لم تحتسب، واليوم نفس الأمر، وأخطاء قاتلة ومؤثرة».