الاتحاد ينطلق.. وبيرجوين ينضم في ماربيا

يلتحق الهولندي ستيفن بيرجوين، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بالمعسكر الخارجي في مدينة ماربيا الإسبانية ضمن المرحلة الثانية من تحضيرات الموسم الجديد.

وغاب بيرجوين عن التدريبات التي انطلقت، الثلاثاء، بسبب خضوعه إلى برنامج تأهيلي في أمستردام العاصمة الهولندية بعد معاناته من التواء في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن الجناح الهولندي دخل في الأسبوع الأخير من برنامجه التأهيلي على أن ينضم إلى تدريبات الفريق خلال معسكره الإعدادي ماربيا.

وينطلق معسكر ماربيا في 14 يوليو الجاري، ويستمر حتى 31 منه، ويتضمن خوض عدد من المواجهات التجريبية إحداها مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 21 من الشهر الجاري.

وكان الفريق الاتحادي دشن المرحلة الأولى من التحضيرات، الثلاثاء، بعد العودة من الإجازة التي استمرت منذ نهاية الموسم الماضي.

وقسم اللاعبون في اليوم الأول من الاستعدادات إلى مجموعتين، الأولى أجرت فحوصات طبية في المركز الطبي الدولي الشريك الطبي للنادي بينما أدت المجموعة الثانية اختبارات بدنية في صالة اللياقة بالنادي.