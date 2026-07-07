ويمبلدون.. كارولينا تلحق بكوكو إلى نصف النهائي

تأهلت التشيكية كارولينا موخوفا إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزها 7-6 و6-4 على اليابانية نعومي أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في مباراة غلب عليها الطابع البدني وتنوع الضربات ، الثلاثاء، لتضرب موعدًا مع الأمريكية كوكو جوف.

وقبل المباراة، كان سجل المواجهات المباشرة بين اللاعبتين متكافئًا بواقع ثلاثة انتصارات لكل منهما، وقدمت اللاعبتان أداء رفيعًا على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة على الملعب رقم واحد.

وأثبتت اللاعبة التشيكية صاحبة الـ29 عامًا والساعية للفوز بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى، أنها الأكثر استمرارية على الملعب رقم واحد وسط الطقس الحار للغاية، إذ ارتكبت 21 ‌خطأ سهلًا مقابل 42 ‌خطأ لأوساكا، في حين لعبت كل ​منهما ‌24 ⁠ضربة ناجحة.

أثارت ​المباراة ⁠هتافات الفرح من الجماهير، على الرغم من البداية المتوترة التي شهدت كسر الإرسال في أربعة أشواط متتالية.

وكانت نعومي صاحبة الـ28 عامًا، والمصنفة 14، قد تغلبت على المصنفة الأولى أرينا سبالينكا في الدور الرابع. لكنها لم تتمكن من الاستمرار على نفس الأداء، وارتكبت خطأين مزدوجين على الإرسال، إلى جانب إرسالين ‌ساحقين في الشوط التاسع من المجموعة الثانية، وأهدرت فرصة توجيه ضربة مباشرة من على الشبكة لتخسر شوط إرسالها.

وتستعد كارولينا لمواجهة الأمريكية كوكو جوف المصنفة السابعة، التي فازت ست مرات في سبع مباريات جمعت بينهما، وتغلبت على مواطنتها جيسيكا بيجولا في وقت سابق الليلة.