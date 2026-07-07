14 لاعبا يمثلون أخضر الطائرة في غرب آسيا

يتأهب المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية التي تستضيفها مسقط العاصمة العمانية، خلال الفترة 14-21 يوليو الجاري.

وطبقًا لحساب اتحاد الطائرة على منصة «إكس» ضمت بعثة الأخضر التي وصلت إلى مسقط ، الثلاثاء، قائمة أخيرة من 14 لاعبًا اختارهم المدرب الإسباني فرناندو مونوز، للمشاركة في البطولة القارية وهم: فواز اليامي، وليد العتيبي، عبد الله الخلفان، أحمد المريط موفق المطيري، بدر العوامي، رشاد أبو الخير حسين المريط، مروان هوساوي، حسن الوقلان، قصي العبدالباقي، علي الكعيبي، محمد عادل وحمود الغامدي .

ويستهل الأخضر مشوار البطولة بمواجهة نظيره العراقي 15 يوليو الجاري، قبل أن يلاقي العماني واللبناني تواليًا.

وكانت قرعة البطولة أوقعت الأخضر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات عمان «المستضيف» ولبنان والعراق، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والكويت وسوريا.

وتلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للمنافسة على اللقب.